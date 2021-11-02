В Мордовии водителям рекомендуют переходить на зимнюю резину

В Мордовии автомобилистов призывают поменять летнюю резину на зимнюю. Температура воздуха уже устойчиво холодная, местами минусовая. Из-за этого на дорогах может возникнуть ледяная корка.

«Шины необходимо менять, когда температура приближается к нулю градусов. Учитывая, что фактически в нашем регионе зимняя погода устанавливается значительно раньше декабря, автолюбителям следует не затягивать с посещением станций техобслуживания», — говорят в ГИБДД.

В ведомстве также просят водителей быть крайне внимательными на дороге. Следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.