В Мордовии продолжится масштабная работа по строительству и благоустройству

В четверг, 27 октября, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с представителями кабмина и главами муниципалитетов. Стороны обсуждали планирование строительных работ на 2023 год.

Было сказано, что в следующем году будет введена в эксплуатацию школа на 1450 мест в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный», а также коррекционная школа в Саранске. В Ардатове планируют достроить водоочистную станцию, а в Рузаевке — детскую поликлинику.

В рамках Программы социально-экономического развития Мордовии продолжится строительство второй очереди бизнес-инкубатора «Молодежный» в Саранске. Начнется возведение школы на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района.

Владимир Сидоров поручил главам районов уделять серьезное внимание подготовке проектно-сметной документации и проведению необходимых процедур для начала строительства, жестко придерживаясь графиков выполнения работ.

«Коллеги, многие из вас не укладываются в ранее заявленные сроки подготовительных работ – это недопустимо!» – подчеркнул премьер-министр.