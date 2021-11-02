«Отметил день рождения»: в Саранске поймали пьяного водителя

Сотрудники ГИБДД поймали нетрезвого водителя, который катался по улицам Саранска. Теперь мужчине грозит лишение прав и крупный штраф. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Подозрительная «Лада-Приора», которая ехала в сторону улицы Осипенко, была остановлена полицейскими. Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на месте. Алкостестер показал 0,937 мг/л.

Горожанин свою вину признал. Инспекторам он рассказал, что перед тем, как сесть за руль, выпил алкоголь в честь праздника — день рождения дочери.