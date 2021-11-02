В Саранске на отдельных участках 29 октября будет введено временное исключение стоянки, остановки транспортных средств

Стало известно, что 29 октября в Саранске будут временно ограничены стоянка и остановка транспортных средств. Об этом рассказали в Администрации города.

В ведомстве пояснили, что причина данных ограничительных мер — проведение фестиваля Российского движения школьников. В связи с этим с 20:00 28 октября до 18:00 29 октября 2022 года будет «закрыта» парковка около здания «Мордовской государственной филармонии – Республиканского Дворца культуры».

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.