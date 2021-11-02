В Мордовии около дома нашли коробку с новорожденными девочками

Шокирующий инцидент произошел утром 29 октября в Краснослободске. Около частного дома была найдена картонная коробка, в которой находились две новорожденные девочки. Младенцы были завернуты в пеленки.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Малышек доставили в больницу. В ходе осмотра было установлено, что они родились совсем недавно.

«В настоящий момент сотрудники отделения уголовного розыска осуществляют комплекс мероприятий, направленных на установление матери новорожденных. Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.