Артем Здунов: Срочники из Мордовии не будут привлекаться к участию в СВО

Первого ноября в Мордовии стартует осенний призыв. Глава республики Артем Здунов заявил, что срочники не будут привлекаться к участию в СВО. Также их не направят в воинские части на территории четырех новых регионов России.

«Напомню, в связи с выполнением задания, поставленного Президентом России, все мероприятия по призыву на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены. И с сегодняшнего дня военные комиссариаты продолжили свою работу в штатном режиме», - написал Артем Здунов в своем телеграм-канале.

В дальнейшем комплектование ВС РФ будет осуществляться за счет приема добровольцев и контрактников.