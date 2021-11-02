Соцсети: В Саранске мужчина ножом ранил сотрудницу ПФР

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Саранске 63-летний мужчина напал с ножом на сотрудницу ПФР. Указывалось, что инцидент произошел в отделении Пенсионного фонда на улице Ботевградская.

По предварительным данным, горожанин пришел в клиентскую службу, чтобы уточнить информацию о назначении пенсии. Но в какой-то момент между ним и сотрудницей произошел конфликт.

Агрессивный посетитель достал нож и ранил женщину. Пострадавшая была задержана, а подозреваемого якобы задержали сотрудники полиции.