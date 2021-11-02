Промышленность Мордовии показывает рост

В минувший понедельник, 31 октября, в Доме республики состоялось заседание Совета директоров при Главе Мордовии. Участники обсуждали ситуацию, сложившуюся в региональной промышленности и ключевые направления ее развития.

Согласно данным Минпрома, за девять месяц объемы производства в республике на 15% превысил уровень прошлого года. Основные отрасли показывают рост.

Глава Мордовии поручил взять на особый контроль исполнение гособоронзаказа. В нем задействованы многие региональные предприятия.

«Следующим шагом должен стать выход на новые рынки, - подчеркнул Артем Здунов. - Растет спрос на продукцию, требуемую для оснащения мобилизованных, пунктов их пребывания. Наша задача - проработать все возможные варианты, переориентировать производство и предложить широкую номенклатуру для решения данных задач».