В Мордовии обсудили меры по обеспечению безопасности в ноябрьские праздники

Накануне в Мордовии под председательством Артема Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии РМ и Оперативного штаба. На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни, а также меры, направленные на усиление безопасности различных объектов региона.

Глава Мордовии напомнил, что перед органами исполнительной власти и местного самоуправления республики стоит задача - дать объективную оценку состоянию антитеррористической защищенности подведомственных объектов.

О комплексе дополнительных мер доложили руководители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Управления Росгвардии, Министерства промышленности, науки и новых технологий, Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, Министерства здравоохранения, Министерства образования, городского округа Саранск.

По результатам обсуждения выступлений Артем Здунов дал поручение в конкретные сроки организовать проведение проверок работоспособности инженерно-технических систем безопасности и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов, а также разработать и реализовать комплекс компенсирующих мероприятий.

Что касается обеспечения безопасности в период ноябрьских праздников, врио заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Мордовия Игорь Брежнев доложил, что сотрудники силовых ведомств к выполнению поставленных задач готовы. В ближайшие дни они перейдут на усиленный режим несения службы. На охрану общественного порядка будет мобилизовано достаточное количество сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии.