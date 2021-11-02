Житель Мордовии задушил пенсионера и спрятал его тело в сарае

В Мордовии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 34-летний мужчина. Он обвиняется в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Преступление было совершено в поселке Красноармейский в ночь на второе сентября. Обвиняемый пришел к матери, у которой в этот момент в гостях находился 68-летний пенсионер. Между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку.

«В процессе выяснения отношений обвиняемый стал душить потерпевшего. В результате от механической асфиксии пострадавший скончался на месте происшествия. После этого мужчина оттащил тело убитого в надворную постройку. На следующий день женщина о произошедшем рассказала местной жительнице, а та в свою очередь сообщила в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.