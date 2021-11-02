5 ноября в Саранске будут организованы автобусные маршруты до Пушкинских и Ключаревских кладбищ

В субботу, пятого ноября в Саранске организуют автобусные маршруты до Пушкинских и Ключаревских кладбищ. Об этом сообщили в городской администрации.

В направлении Пушкинских кладбищ будет работать маршрут №25. Отправка будет осуществляться с остановки «Николаевка» в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

А от Автовокзала будет организовано движение общественного транспорта в направлении Ключаревских кладбищ. На территории кладбища № 4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки ПАЗ.