На десятилетнем долгострое в городе Ковылкино возобновились строительные работы

Накануне Глава Мордовии совершил рабочий визит в Ковылкинский район. Руководитель республики осмотрел ряд объектов, среди которых был крытый ледовый каток. Это здание является долгостроем. Его начали возводить еще в 2012 году и до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Работы возобновились в октябре этого года. Артем Здунов провел на объекте строительное совещание по вопросам ввода катка в эксплуатацию с участием руководителей Минстроя, Минспорта, Государственного управления капитального строительства РМ. Сейчас завершаются работы по инженерным коммуникациям, строители готовы перейти к внутренней отделке и установке оборудования.

Артем Здунов поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением графика строительства и качеством выполнения работ.