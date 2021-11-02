В Краснослободске к новоселью готовятся 103 переселенца из ветхого жилья и 9 детей-сирот

Второго ноября Глава Мордовии Артем Здунов проверил, как ведется строительство многоквартирного дома в Краснослободске. Большая часть квартир в новостройке буде предоставлена переселенцам из аварийного жилья, а также детям сиротам.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце этого года. Сейчас завершены все основные работы. В здании монтируются инженерные сети, готовится пуск тепла и проведение внутренней отделки.

Глава Краснослободского района Алексей Буйнов подчеркнул, что 41 квартира будет предоставлена семьям, улучшающим жилищные условия по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 103 человека этой категории, а также 9 детей-сирот смогут въехать в новое жилье уже в этом году.