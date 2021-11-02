В Мордовии оператор асфальтоукладчика задержан по подозрению в угоне автомобиля у друга

В Мордовии сотрудники полиции задержали оператора асфальтоукладчика, который угнал автомобиль друга. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Владелец «ВАЗа» и угонщик работали на одном предприятии. Мужчины вместе приехали на рабочее место.

«Потерпевший покинул автомобиль и отправился на работу, оставив ключи в замке зажигания. Его друг остался в машине разговаривать по телефону. Когда у гаджета закончился заряд, он решил воспользоваться автомобилем товарища и доехать до своего жилища за зарядным устройством», - пояснили МВД.

Добравшись до Ичалковского района, парень бросил машину в лесу, дошел до дома и уснул.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».