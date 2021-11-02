В Саранске мужчина, ударивший ножом сотрудницу Пенсионного фонда, заключен под стражу

В Саранске заключен под стражу мужчина, который ударил ножом сотрудницу Пенсионного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Преступление было совершено 31 октября. Мужчина напал на работницу организации, которая консультировала его по вопросам начислении пенсии. Горожанин ударил пострадавшую ножом в живот. После этого он сел на скамейку и стал ждать сотрудников полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал полностью. Свой поступок объяснил тем, что сотрудница не разъяснила ему, как он может попасть на прием к руководству пенсионного фонда.