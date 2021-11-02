В Саранске задержали водителя, управлявшего автомобилем с подложными номерами

Стало известно, что в Саранске был задержан мужчина, управлявший автомобилем с подложными номерами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

Автомобиль «БМВ Х5» был остановлена на улице Победы. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки на данном транспортном средстве и свидетельство о регистрации находятся в розыске. Позже было выявлено, что данные регистрационные знаки поставлены на хранение, а автомобиль «БМВ Х5» не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Было добавлено, что в отношении водителя вынесено 32 административных материала из-за нарушения ПДД.