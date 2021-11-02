В Мордовии проверят систему оповещения

Стало известно, что восьмого ноября в Мордовии проведут комплексную проверку системы оповещения. Жителей региона предупреждают о том, что будут включены электросирены, уличные громкоговорители. Целью проверки является доведение до населения сигналов по гражданской обороне.

Мероприятие будет проводиться в период с 10:40 до 10:44.

В региональном МЧС просят жителей Мордовии действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. Помните, проводимые мероприятия носят учебный характер.