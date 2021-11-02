В Рузаевском районе весь общественный транспорт стал льготным

Стало известно, что в Рузаевском районе проезд во всех автобусах и маршрутных газелях, курсирующих как по городу, так и в сельских поселениях, стал льготным.

Дело в том, что местные жители неоднократно просили представителей власти распространить действие социальной карты по всем направлениям общественного транспорта. Особенно остро данный вопрос стоял в населенном пункте Татарская Пишля.

«В нашем селе проживает много пенсионеров. Льготники в основном работают в Рузаевке и пользуются общественным транспортом несколько раз в день. Очень рады, что нас услышали. Выражаем слова благодарности Главе Республики Мордовия Артему Здунову за помощь в решении нашего наболевшего вопроса», - отметила местная жительница Алия Емагулова. Ее слова передает газета «Рузаевские новости».

Также сейчас рассматривается вопрос продления в Рузаевке действующих маршрутов и организации дополнительных рейсов.