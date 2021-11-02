В Мордовский заповедник привезли восемь краснокнижных зубров

В Мордовский заповедник завезли восемь зубров, занесенных в Красную книгу. Это сделано в рамках работы по восстановлению популяции данных животных.

В числе привезенных в заповедник особей — взрослая самка по кличке Боел, молодые самки Мендаль и Медведка, а также пять молодых самцов — Мелман, Мерхан, Мелиан, Мещерик, Мебой.

Подчеркивается, что зубры родились в питомнике. Переезд они перенесли хорошо. Сейчас их поместили в отдельный загон, где за ними будет организовано наблюдение. Через месяц животных выпустят в природу, и они смогут присоединиться к сородичам, живущим в мордовских лесах с 2019 года.

В заповеднике обитают 17 вольных зубров, теперь их популяция возрастет до 25 особей.