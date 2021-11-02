Муниципальные предприятия Саранска продолжают благоустраивать городские территории

Администрация Саранска сообщает, что в городе продолжается благоустройство городских территорий. Работники ремонтируют покрытия из брусчатки.

Обновлено покрытие из брусчатки в районе остановки «Дом печати». Ремонт тротуара по улице Рабочая продолжается. На улице Льва Толстого от Советской до Коммунистической сотрудники муниципального предприятия приступили к демонтажу старого плиточного покрытия.

Также сообщается, что укладывается брусчатка на улице Советской. Завершены работы по ул. Полежаева, Ульянова, Гагарина - восстановлены брусчатка и бордюрный камень.