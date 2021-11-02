В Мордовии появятся новые транспортно-логистические сервисы РЖД

Стало известно, что на железнодорожной станции Саранск обновят грузовой терминал. Благодаря этому полностью преобразуют клиентскую зону, обновят здание склада и гаража. Также здесь построят новую автомобильную дорогу.

Также в рамках инвестиционного проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в текущем году планируется завершить строительство пешеходного перехода на станции Зубова Поляна. Все эти вопросы были обсуждены накануне в Доме Республике.

В ходе совещания было добавлено, что посадочную платформу на вокзале в Саранске необходимо удлинить, так как несколько вагонов поездов не помещаются. Участники встречи дополнительно обсудили возможность продления маршрута пензенского пригородного поезда «Сурская стрела» до станций Рузаевка и Саранск.