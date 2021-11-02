В Мордовии пожарные ликвидировали «аварию» на нефтебазе

В Мордовии проходят командно-штабные учения. Одним из объектов, на которых состоялась учебная тренировка, стала нефтебаза в Рузаевке.

По легенде, на территории нефтебазы был поврежден резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью и начался пожар. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные установили спецтехнику и проложили магистральные линии.

В свою очередь, сотрудники МВД оцепили территорию, а инспекторы ГИБДД обеспечили регулировку дорожного движения в зоне ликвидации аварии. Для оказания медицинской помощи на месте дежурила бригада скорой помощи.