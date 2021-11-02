Бывший главный инженер Саранского механического завода признан виновным в мошенничестве

В Саранске суд вынес приговор бывшему главному инженеру Саранского механического завода. Он признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

В 2019 году мужчина вместе с начальником ремонтно-инструментального цеха, обманув руководство предприятия, украли 1,5 миллиона рублей.

«Механическим заводом с коммерческой организацией был заключен контракт на ремонт оборудования, при этом стоимость работ по указанию соучастников была завышена на указанную сумму. В последующем разница в стоимости ремонта металлообрабатывающего оборудования должна была быть передана им. В результате часть денежных средств ими была распределена по собственному усмотрению, а оставшуюся часть они не успели получить, так как было возбуждено уголовное дело», - пояснили в ведомстве.

Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима.