В отделение Российского фонда мира в Мордовии поступило 65 млн рублей для мобилизованных

Стало известно, что жители Мордовии перевели в Российский фонд мира более 65 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на поддержку мобилизованных.

Глава республики Артем Здунов рассказал, что на собранную сумму закупят оборудование и снаряжение. Стоит отметить, что 9 ноября из Мордовии в Ульяновскую область, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики, отправлен очередной гуманитарный груз, собранный на эти средства.

Бойцам передали персональные вещевые наборы, средства гигиены, теплые вещи. Также были закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, рации и т. д. Глава Мордовии Артем Здунов также на днях приезжал в военный городок под Ульяновском, он сообщил, что в ближайшие дни индивидуальные наборы каждого военнослужащего будут доукомплектованы наколенниками, налокотниками и разгрузочными жилетами.