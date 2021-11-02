В Мордовии шьют бронежилеты повышенной надежности

Стало известно, что в Саранске осваивают пошив бронежилетов. Работой занимается одна из местных компаний. Раньше предприятие изготавливало подобные вещи, но для судебных приставов, инкассаторов и т. д.

Заготовки для бронежилета делаются из специальной прочной ткани, затем все детали сшивают. Изделие должно быть прочным и выдерживать серьёзные нагрузки, ведь к нему крепят и другое снаряжение солдата.

Затем бронежилет отправляется на «химчистку». Его отпаривают, чистят от мела и собирают воедино. Теперь он готов. Мордовский бронежилет мало весит, имеет самую высокую степень защиты и повышенную комфортность.