Житель Саранска украл у соседки телевизор и теперь отправится в колонию

В Саранске суд вынес приговор мужчине, который украл телевизор у соседки. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Преступление было совершено в июле 2022 года. Пьяный мужчина зашел в комнату своей соседки. Злоумышленник знал, что дверь не закрыта, так как сломан замок. Осужденный осмотрелся и решил украсть телевизор. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал полностью, от дачи показаний отказался. Приговор не вступил в законную силу.