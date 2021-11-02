Артём Здунов выступил в Совете Федерации по вопросам развития интеллектуальной собственности

Достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях – та задача, на решение которой должны быть брошены все силы – об этом говорили 15 ноября в Москве на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации. Глава Мордовии Артем Здунов как член Совета принял участие в обсуждении важной темы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила колоссальное давление на Россию в технологической сфере. В попытках изолировать страну в ход идут различные инструменты, включая вторичные санкции. Поэтому российским компаниям, учёным, инженерам жизненно необходимо создать собственные конкурентоспособные технологии, товары и сервисы, занять новые технологические ниши.

Глава Совета Федерации также затронула вопросы передачи технологий между научными институтами, вузами, лабораториями и промышленными предприятиями, подчеркнула необходимость развивать институт интеллектуальной собственности и дальше, так как он является эффективным инструментом защиты прав российских производителей, а также укрепления торговли и кооперации с дружественными государствами.

Заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Комиссии по научно-технологическому развитию РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по достижению технологического суверенитета и созданию собственных инновационных технологий. «Вопрос управления интеллектуальной собственностью здесь играет одну из ведущих ролей. Правительство со своей стороны создает все условия для наращивания объемов исследований и быстрого трансферта разработок в реальный сектор экономики», - отметил зампред Правительства России.

Глава Мордовии Артём Здунов проинформировал участников Совета о том, как республике в условиях разрыва прежних производственных цепочек пришлось максимально быстро сокращать зависимость от зарубежных производителей.

В помощь предприятиям в Мордовии создан Центр развития кооперации и импортозамещения, в результате были оперативно сформированы новые кооперационные цепочки между предприятиями республики, найдены новые поставщики в регионах России и дружественных странах. «К середине лета нам удалось заместить более 80% потребности. Например, продукцией наших заводов закрывается потребность российских компаний в ка́танке (уникальный сплав алюминий-титан-бор), в кабельной продукции различной модификации, оптических приборах – линзах и лазерных зеркалах.

Кроме того, освоено производство строительных химикатов и химических продуктов для сельскохозяйственной отрасли, огнестойких стеновых панелей – аналогов турецких, испанских, польских производителей. Возникшую потребность в импортных комплектующих к сельхозтехнике уже сегодня во многом удовлетворили запчасти, выпускаемые на предприятиях Мордовии», - отметил руководитель региона.

Удалось расширить номенклатуру поставок импортозамещающей продукции стратегическим партнёрам республики. «За 9 месяцев объем поставок нашей продукции под нужды «Газпрома» вырос в 2 раза, на четверть вырос объем поставок для структур «РЖД» и «Ростеха», - сказал Артём Здунов.

Особо Глава Мордовии отметил работу в части импортозамещения, проводимую научным сообществом республики. Результатом активного взаимодействия специалистов Мордовского государственного университета с предприятиями реального сектора экономики стало заключение договоров более чем со 150 предприятиями. Ведутся совместные исследования и разработка импортозамещающих аналогов для агропромышленного и строительного комплекса, кабельного, светотехнического, фармацевтического производства. Есть у региона и хорошие наработки в сфере интеллектуальной собственности. На базе Мордовского госуниверситета создан первый полноценный специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе. Расширяется республиканская сеть центров поддержки технологий и инноваций, в том числе на базе школ республики. Совместно с Роспатентом прорабатывается вопрос создания в Мордовии филиала Федерального института промышленной собственности – это позволит реализовать в регионе и в ПФО полный цикл инновационной инфраструктуры.