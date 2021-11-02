В Саранске сотрудники МЧС спасли котенка, который застрял на дереве

В Саранске сотрудники МЧС спасли котенка, который взобрался на дерево и не смог спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рано утром жители дома №45 на улице Веселовского заметили котенка, который забрался на дерево на высоту шестого этажа. Малыш не мог спуститься и жалобно мяукал. Сначала горожане пытались снять испуганного «хвостика» самостоятельно, а потом обратились за помощью в МЧС.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно среагировали и при помощи автолестницы спасли пушистика. Среди наблюдавших за операцией спасения была местная жительница, которая решила приютить котика.