Почему в некоторых казино выигрывают чаще

В статье будет дан ответ на вопрос "Почему в одних казино выигрывают чаще, чем в других?". Мы разберем виды игровых клубов онлайн и условия игры в них. Кроме того, мы дадим ссылку на авторитетный рейтинг честных казино, в котором собраны только лучшие игровые заведения, с безупречной репутацией, высоким РТП слотов и моментальным выводом средств.

Одинаковы ли шансы на выигрыш в интернет-казино

Шансы на выигрыш в различных казино различаются между собой, при том существенно. Это объясняется тем, что существует три различные группы казино: лицензионные, без лицензии и скриптовые игровые автоматы.

Самые высокие шансы на выигрыш в лицензионных казино, поскольку они являются честными и не обманывают своих клиентов. Честность данных игорных заведений была подтверждена одной з авторитетных международных компаний, которая проверяла казино на соответствие мировым стандартам. Эта же компания, называемая лицензиатом, проводит регулярные проверки игорных заведений, уже после получения лицензии. Если казино не соответствует высоким стандартам, по выбору слотов, скорости выплат, наличию live-игр и т.д., то она может потерять лицензию. Потеря лицензии обернется не только испорченной репутацией и потерей большинства клиентов, но и тем, что казино потеряет крупную сумму денег, которую оно вносило в качестве страховки надежности своей работы. Отметим, что самое честное казино России, Плей Фортуна, имеет сразу две авторитетные лицензии, что многое говорит о его надежности.

Казино без лицензии не проходили проверок на честность, да и контролируются они только владельцем заведения. Не смотря на это, не все данные казино обманывают игроков, но тех кто работает честно единицы. По большей степени, казино без лицензии размещают у себя на сайтах подделки слотов, в которых могут сами регулировать процент отдачи, не давая клиентам выиграть. Кроме того, при выигрыше они затягивают выплату. Мы советуем не играть в подобных казино, т.к. даже если вы найдете надежное, по отзывам, казино, то это не означает, что оно не будет обманывать своих клиентов завтра, через неделю или месяц, поскольку не получит никаких санкций за это.

Абсолютно все скриптовые казино являются мошенниками, при том именно этих заведений, на текущий момент, больше всего. Скриптовыми они называются потому, что на их сайтах размещены скрипты, т.е. поддельные игровые автоматы, в которых выставлен минимальный процент отдачи, а иногда, для особо везучих клиентов, данный процент является нулевым. В случае попытки вывода денег, из скриптов, вам либо заблокируют аккаунт, либо будут затягивать выплату до тех пор, пока вы не продолжите игру и не проиграете все свои деньги.

Как отличить казино в которых больше шансов на выигрыш

Отличить игорные заведения, дающие высокие шансы на выигрыш, можно по следующим факторам:

Лицензия. У казино, имеющих высокий процент отдачи игровых автоматов, обязательно должна быть лицензия. Информация о ней обязана быть размещена на сайте клуба, в подвале или разделе "О нас". Если вы нашли информацию о лицензии, то не спешите её доверять. Скопируйте найденный номер, перейдите на сайт лицензиата и убедитесь в том, что данная лицензия принадлежит именно этому игровому клубу и выдавалась ли она вообще.

У казино, имеющих высокий процент отдачи игровых автоматов, обязательно должна быть лицензия. Информация о ней обязана быть размещена на сайте клуба, в подвале или разделе "О нас". Если вы нашли информацию о лицензии, то не спешите её доверять. Скопируйте найденный номер, перейдите на сайт лицензиата и убедитесь в том, что данная лицензия принадлежит именно этому игровому клубу и выдавалась ли она вообще. Живые дилеры. Компании, организующие live-игры, дают их только надежным казино, чтобы ассоциироваться с честностью. Если у игорного заведения есть большой выбор live-дилеров, то оно, с большой долей вероятности, является надежным и ваши шансы выиграть в нем будут максимальными.

Компании, организующие live-игры, дают их только надежным казино, чтобы ассоциироваться с честностью. Если у игорного заведения есть большой выбор live-дилеров, то оно, с большой долей вероятности, является надежным и ваши шансы выиграть в нем будут максимальными. Выбор провайдеров. Различные провайдеры, которые сейчас более полусотни, хотят сотрудничать только с лицензионными клубами и не дают вои игры скриптам. На сайте казино, в котором реально можно выиграть, должен быть большой выбор производителей слотов и игровых автоматов от данных провайдеров.

Различные провайдеры, которые сейчас более полусотни, хотят сотрудничать только с лицензионными клубами и не дают вои игры скриптам. На сайте казино, в котором реально можно выиграть, должен быть большой выбор производителей слотов и игровых автоматов от данных провайдеров. Нет Новоматика. Поскольку компания Новоматик не предоставляет свои слоты Российским интернет-казино, то их просто не может быть на сайте честных игорных заведений.

Поскольку компания Новоматик не предоставляет свои слоты Российским интернет-казино, то их просто не может быть на сайте честных игорных заведений. Заносы. Советуем изучать различные тематические сайты и форму, на которых реальные игроки публикуют фотографии своих крупных выигрышей и пишут о том, через сколько им вывели их. Выбирайте те казино, в которых крупные заносы случаются чаще и нет проблем с выводом денег.

Почему важно играть только в лицензионных казино

Если вы будете играть в лицензионных казино, где руководство клуба не может влиять на процент отдачи, то будете часто получать выигрыши, нередко крупного размера. Кроме того, у вас не будет проблем с выплатами, даже крупных сумм денег: если подобные казино затянут вывод средств, то они потеряют свою репутацию, а вместе с ней могут лишиться и лицензии. Даже в случае закрытия подобного игорного заведения, его клиента все равно получат деньги, поскольку гарантом выплат выступает сам лицензиат.