Мебель для начальных классов: особенности и критерии выбора

Школа – место, в котором дети не только получают знания, но и проводят большую часть своего времени. В основном большинство школьных дисциплин требуют от детей внимательности и порядка, поэтому маленькие школьники на уроках сидят за партами. Время урока составляет 45 минут, поэтому школьная мебель должна быть комфортной и удобной, так как именно в период начальной школы у детей только формируется осанка. В случае если ребенок будет все время сидеть за некачественной школьной мебелью, у него могут развиться проблемы со спиной.

Неправильная школьная мебель приводит к тому, что школьник вынужден подстраиваться под нее и во время этого возникает давление веса на позвоночный отдел. Помимо проблем с осанкой, которые будет сложно решить, возникает чувство усталости и измотанности у ребенка, с которыми трудно бороться. Это ощущение будет присутствовать даже на уроках, что приведет к заметному снижению успеваемости. Стоит отметить, что мебель для начальных классов по этой причине должна отвечать ряду требований. Сейчас мы более подробно поговорим о ее выборе.

Какие требования нужно учитывать при выборе школьной мебели

Как известно, детский организм очень быстро растет. Та парта, которая была комфортной буквально в прошлом году, будет создавать неприятные ощущения в этом. При выборе школьной мебели нужно учитывать факт быстрого роста детей. Покупать каждый раз новую мебель не совсем целесообразно, поэтому лучше всего будет задуматься о приобретении регулируемых парт. Данный вид школьной мебели позволяет менять высоту в зависимости от роста школьника, регулировать уровень наклона столешницы. Такие возможности помогут не только предоставить комфортные условия для ребенка, но и сэкономить родительский бюджет.

Школьная мебель – это не только сама парта, но и стулья. Данный элемент мебели должен быть хорошо закрепленным и устойчивым, чтобы предотвратить возможное падение ребенка и искривление позвоночника. Такой возможностью обладает стул с металлической спинкой, так как с помощью материала спинки он устойчив, не подвергается расшатыванию. Еще одним важным моментом является то, что на этом стуле осуществляется правильная посадка ребенка.

Что такое правильная посадка

Правильная посадка ребенка – комфортное положение всего туловища, когда он находится в сидячем положении. Такая посадка характеризуется:

вертикальным положением тела ребенка во время сидения на стуле;

расположением плеч на одинаковой высоте друг с другом и параллельно столу;

полным соприкосновением стола с поверхностью пола;

касанием спины ребенка со спинкой стула;

нахождением бедра и таза на поверхности стула в нормальном положении.

Для покупки качественной мебели обращайтесь к проверенному и хорошо себя зарекомендовавшему поставщику.