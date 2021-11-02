Следком: в Саранске на момент возгорания в автобусе находилось около 40 человек

Накануне утром в Саранске на улице Коммунистической произошло ЧП. Загорелся пассажирский автобус, в котором находились 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Возгорание началось в моторном отсеке. Потом огонь стал охватывать все транспортное средство. Однако пассажиры успели покинуть ПАЗ. В результате происшествия пострадал лишь водитель. Он получил небольшие ожоги, когда тушил пожар. Ему оказана необходимая помощь.

На данный момент известно, что автобус принадлежал предпринимателю. Он перевозил сотрудников к месту работы на одно из предприятий города. На маршрутах общественного транспорта не использовался. По предварительным данным, причина пожара - разгерметизация топливной системы.

Глава Мордовии Артем Здунов поручил провести дополнительные проверки технического состояния общественного транспорта. А Ространнадзор займется частными перевозчиками.