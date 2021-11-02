Глава Мордовии - Председателю регионального правительства Владимиру Сидорову: «Поручаю вам навести порядок на рынке труда»

Для Мордовии проблема миграции населения остается очень острой. Глава республики Артем Здунов признал, что предпринятые меры оказались недостаточными. В результате с одной стороны фиксируется миграционная убыль, с другой - большая потребность производств в квалифицированных кадрах.

В настоящее время миграционная убыль продолжается. По словам Министра соцзащиты, труда и занятости населения Игоря Князькова, основными причинами миграционного оттока в республике остаются невысокий уровень заработной платы, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

В 2023 году в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 900 новых рабочих мест. Врио министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Иван Горин рассказал, что 257 мест появятся на территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка», почти 300 – на промышленных предприятиях региона и 350 – в сельском хозяйстве.

Было отмечено, что в республике 63 тысячи так называемых маятниковых мигрантов. При условии увеличения оплаты труда на предприятиях региона существенная часть этого трудового ресурса готова отказаться от вахтового метода работы. Вместе с тем в Мордовии наблюдается нехватка рабочей силы – в том числе в Рузаевском, Чамзинском, Дубенском и Атяшевском районах. Сейчас около 500 человек требуется на предприятия группы компаний «Хорошее дело», около тысячи – на «Рузхиммаш».

Глава Мордовии поручил Председателю Правительства Владимиру Сидорову навести порядок и представить план действий - конкретные меры, которые позволят устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, помогут людям найти работу и жить вместе со своими семьями в родном регионе.