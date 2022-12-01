1 декабря 2022 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год

УФНС России по Республике Мордовия напоминает гражданам о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2021 год. Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налоговое уведомление размещается в данном сервисе и не дублируется почтовым отправлением.

При неполучении до 1 ноября налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в любое обособленное подразделение налогового органа, МФЦ, либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России». При обнаружении некорректной информации об имуществе в налоговом уведомлении необходимо сообщить об этом в налоговый орган: лично, по почте, через электронные сервисы ФНС.

Заплатить налоги можно в онлайн-режиме из Личного кабинета на сайте ФНС России или через мобильное приложение «Налоги ФЛ», либо воспользовавшись интернет – сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц» или «Заполнение платежного поручения» в разделе официального сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин», а также в ближайшем отделении банка или Почты России и через платежные терминалы.

Все платежные реквизиты, а также QR-код и штрих-код включены в налоговое уведомление.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

В случае несвоевременной оплаты уже со 2 декабря неплательщикам начнут начислять пеню, поэтому стоит поторопиться.

С вопросами о направлении налоговых уведомлений и уплате имущественных налогов можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22