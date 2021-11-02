«Рузово» стало лучшим пищевым и перерабатывающим предприятием Мордовии по итогам 2022 года

Лучшим пищевым и перерабатывающим предприятием Мордовии по итогам 2022 года признана фабрика «Рузово». 14 лет назад она первой в стране начала выпускать стабилизационные яичные смеси. Сейчас предприятие входит в тройку сильнейших в стране по глубокой переработке яйца. Продукция поставляется почти во все регионы России и за рубеж. Среди заказчиков - известные мировые бренды. Яичные продукты из «Рузово» используют в производстве майонеза, печенья, крабовых палочек и другой продукции.



В этом году в «Рузово» освоили выпуск пяти новых видов продукции. Их разработали в собственной лаборатории. Сотрудники сами делают майонез и колбасу, чтобы знать, как их белок, желток или компаунд «поведут» себя в продукции заказчика. С самого запуска фабрика ставила перед собой задачи по импортозамещению. За последнее время в этом направлении проведена большая работа.

Свою роль в достижениях в сфере импортозамещения сыграл инвестиционный проект. В 2022 году государственная корпорация развития ВЭБ.РФ вложилась в модернизацию производства фабрики. Это помогло увеличить мощность на 25% и создать 10 новых рабочих мест.

В начале следующего года начнется строительство очередного производственно-складского комплекса общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. С его вводом работу получат 15 новых сотрудников.

Стоит отметить и то, что предприятие активно участвует в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих из Мордовии. Кроме того, «Рузово» выделило по 100 тыс. рублей своим мобилизованным сотрудникам.

«В рамках частичной мобилизации у нас было призвано 6 человек. Еще один человек ушел добровольцем. Всем им мы оказали разовую материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Также каждому из них ежемесячно выплачиваем пособие в размере 50 тысяч рублей», - говорит генеральный директор ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.