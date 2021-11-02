В Минэкономики Мордовии обсудили меры обеспечения антитеррористической безопасности на торговых объектах

14 ноября по инициативе Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия состоялся семинар-совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с исполнением федерального законодательства в части соблюдения мер антитеррористической и пожарной безопасности на объектах отрасли.

Его участниками стали представители организаций торговли и общественного питания, Минэкономики Мордовии, сотрудники аппарата Антитеррористической комиссии РМ и силовых структур, обеспечивающих безопасность на территории республики.

В своем приветственном слове заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин обратил внимание приглашенных руководителей организаций торговли и общественного питания на важность проводимого мероприятия с учетом внешней социальной повестки.

О необходимости соблюдения мер антитеррористической безопасности на торговых объектах, обеспечения готовности подразделений охраны и работников торговой организации к действиям при угрозе совершения или при совершении на нем террористического акта участникам рассказал заведующий Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии Республики Мордовия Евгений Бахмистеров. Отдельный акцент был сделан на алгоритме действий в случае обнаружения подозрительных предметов, а также при поступлении информации о заложенном взрывном устройстве

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности на объектах торговли и общественного питания участников мероприятия ознакомил заместитель начальника Главного Управления – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РМ, полковник внутренней службы Александр Болталин.

Начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РМ, майор полиции Сергей Сураев проинформировал собравшихся о рекомендациях Росгвардии по обеспечению безопасности на объектах.

В рамках совещания до представителей бизнес-сообщества была доведена информация о недостатках, выявляемых в ходе проведения проверок. На все поступившие от участников вопросы были даны компетентные ответы.

В завершении мероприятия представителям бизнеса для осуществления самоконтроля были розданы рекомендации МЧС и Росгвардии.