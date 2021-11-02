Русский музей и Музей имени С. Д. Эрьзи обменяются выставками

Мордовский Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи и Русский музей планируют в конце 2023-начале 2024 годов обменяться выставками. Из Мордовии в Русский музей направят работы Федота Сычкова.

"Нам предложили организовать выставку работ Федота Сычкова на площадке Русского музея, причем с одновременным размещением в Музее Эрьзи выставки работ на выбор - Куинджи или Айвазовского. Это поистине уникальное предложение! Работы Сычкова настолько искренние, радостные и добрые - этого сейчас не хватает, как воздуха. Людям нужен заряд оптимизма, настоящей народности - это Сычков!" - говорит Людмила Нарбекова.

Предложение поступило от руководства Русского музея в ходе стратегической сессии "Музейные маршруты России-2022". Обмен выставками запланирован на конец 2023-начало 2024 года.