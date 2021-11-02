В Саранске продолжается ремонт дороги по улице Фурманова

В столице Мордовии продолжается асфальтирование дороги на улице Фурманова. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объект находится под особым контролем Главы Республики Мордовия Артёма Здунова.

Дорогу строят с применением новых технологий, учитывая специфику местности. Особое внимание уделяется устройству ливневой канализации. Работы ведутся поэтапно на трех участках. Уже уложена значительная часть безнапорных труб, обустроены дождеприемные и смотровые колодцы. Дорогу подсветят энергосберегающими светильниками.

Заключительным этапом реализации проекта станет нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Все работы будут завершены до конца осени.

По решению Главы Мордовии в этом году из дорожного фонда республики Саранску выделено более 156 млн рублей. Это позволило приступить к ремонту еще 20 автодорог Саранска.