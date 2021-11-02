Жители села Аксел на средства самообложения благоустроили местный родник и установили изгородь в парке

Программа самообложения стала одним из эффективных и доступных способов преображения общественных территорий. Жители села Аксел Темниковского района одними из первых оценили преимущество такого вида господдержки, когда на один вложенный населением рубль государство добавляет четыре. Они решили воспользоваться такой программой и направить средства на установку изгороди по периметру центрального парка и благоустройство местного родника.



«Аксельский родник очень нуждался в расчистке. Спуск к роднику стал неудобным и даже опасным. Самообложение помогло нам решить и эту проблему. Теперь мы вновь наслаждаемся вкусно целебной водой», - сказала местная жительница Ирина Гараева.



«Согласно условиям программы на один собранный населением рубль полагается 4 рубля из республиканского бюджета. Огромное спасибо Главе Мордовии Артёму Здунову за то, что условия дотирования изменились. Ранее они рассчитывались в пропорции один к двум. Нам удалось собрать 182 тысячи рублей, 362 тысячи добавил генеральный директор ООО «Аксел» Кузьма Самолькин, за что мы очень благодарны», — пояснила глава Аксельского сельского поселения Ирина Гараева.