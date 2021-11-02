В Мордовии продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Ромодановском районе завершился капитальный ремонт автомобильной дороги р. п. Ромоданово - с. Пятина – «г. Саранск - с. Сурское - г. Ульяновск» на участке км 2+500 - км 10+500. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Выполнено уширение дорожной одежды песком и щебнем, устройство основания из органоминеральной бетонной смеси методом холодной регенерации, профилирование основания, устройство нижнего слоя и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, а также ремонт водопропускных труб.

Напомним, эта автомобильная дорога соединяет два муниципальных района Мордовии – Ромодановский и Ичалковский. К тому же обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-178.

Завершился и ремонт дороги к селу Кондровка. Специалисты ремонтировали выход на автомобильную дорогу «г.Краснослободск - г. Темников» на участке км 0+000 - км 3+000 в Темниковском районе.

Уложен выравнивающий слой из щебня, восстановлены кромка дорожной одежды, верхний слой асфальтобетонного покрытия, водосброс на обочине, гасители у подошвы насыпи. Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочину щебнем и выполнили гидроструйную очистку бетонных поверхностей. Сделали площадку перед пешеходными переходами, установили новые дорожные знаки и разметку.

Также в Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги г. Саранск - р.п. Ромоданово - с. Большое Игнатово на участках км 57+000 – км 61+363, км 61+424 – км 69+000 в Ичалковском районе. Это самый протяженный участок по нацпроекту за 2022 год. Ведутся работы на мосту. Подрядная организация выполняет монтаж барьерных ограждений. На перильном ограждении используют композитный материал - он прочнее и долговечнее.