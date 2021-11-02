Минземимущество РМ приступило к реализации Послания Главы Мордовии

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Мордовия заключило соглашение с главами четырех муниципальных районов, определенных как пилотные для реализации единой стратегии в сфере имущественных и земельных отношений на территории региона.

Такую задачу ставил в своем Послании Государственному Собранию на минувшей неделе Глава Мордовии Артём Здунов. Соглашениями предусматривается - проведение комплексных кадастровых работ, в том числе за счет средств федерального бюджета; проведение инвентаризации и оказание содействия гражданам при оформлении их прав на недвижимость; для улучшение инвестиционного климата внесение в реестр недвижимости границ населенных пунктов.

​В структуре регионального Минземимущества для оказания методической помощи районам будет создан отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления. По словам руководителя министерства Андрея Мищенко, сотрудники нового подразделения будут адресно, на местах работать с представителями райцентров и сельских поселений.