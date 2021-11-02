На мосту через овраг Татарский на федеральной дороге Саранск – Сурское – Ульяновск сделают временное асфальтовое покрытие

Весной текущего года на федеральной автодороге Саранск – Сурское – Ульяновск, проходящей в Ромодановском районе, начался ремонт моста через овраг Татарский.

В своем Послании Глава республики отметил, что поступает много жалоб от автомобилистов по вопросу состояния дороги Саранск-Ульяновск.

«К ремонту моста в районе Татарского оврага даже не приступали, объезд не готов», - подчеркнул Артём Здунов и поручил Первому Заместителю Председателя Правительства Игорю Фрейдину взять этот вопрос на личный контроль.

Автодорога Саранск-Сурское-Ульяновск находится в оперативном управлении федерального учреждения «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Подрядная организация ООО «Дормостсервис» на время проведения ремонтных работ должна была построить рядом с мостом временную объездную двухполосную дорогу. Однако за прошедшие со дня заключения контракта более чем шесть месяцев этого сделано не было.

Республиканские профильные службы постоянно взаимодействуют с федеральным учреждением «Упрдор Москва — Нижний Новгород», прилагают все возможные усилия в рамках своих полномочий для ускорения хода работ – ведутся переговоры с федеральным дорожным агентством, неоднократно направляли обращения о необходимости принятия мер на этом участке дороги.

Асфальтобетонное покрытие моста через овраг Татарский и подъездов к нему имеет дефекты и это влияет на скорость движения автомобилей на этом участке.

«С руководителем учреждения «Упрдор Москва - Нижний Новгород» достигнута договоренность, что на следующей неделе на мосту через овраг Татарский и на подъездах к нему будет отфрезерован асфальтобетон и уложен временный слой асфальта. Это минимизирует неудобства для автолюбителей. В марте следующего года, при наступлении благоприятных погодных условий, рядом с путепроводом будет оборудована временная объездная дорога», - во время осмотра объекта в субботу, 19 ноября, рассказал Первый Заместитель Председателя Правительства Игорь Фрейдин.

В рамках запланированных ремонтных работ на мосту дорожники выполнят устройство фундамента, построят новые опоры и установят балки пролетного строения. Будут смонтированы деформационные швы, устроен слой из бетона, нанесена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие. Кроме этого, заново будет обустроена система водоотвода с локальными очистными сооружениями. Также строители отремонтируют подходы к мосту, в том числе обочины, укрепят конусы, установят новое барьерное и перильное ограждение. С каждой стороны моста построят новые лестничные сходы. Завершить капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский планируется в июле 2023 года.