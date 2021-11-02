В Мордовии водитель без прав устроил ДТП, в результате которого погиб ребенок

Поздно вечером 25 ноября в Ковылкинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Мордовии.

Авария случилась на дороге Рузаевка — Ковылкино. 36-летний водитель без прав, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21124, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там отечественная легковушка столкнулась с «Богдан-2110». После этого ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб 15-летний подросток. Водитель, а также 15- и 16-летний пассажиры ВАЗ 21124 с различными травмами госпитализированы. 53-летняя водитель «Богдан-2110» трезва, у водителя ВАЗ-21124 взята кровь на анализ.