В ближайшие дни в Мордовии прогнозируют понижение температуры

В ближайшие несколько дней на территории Мордовии ожидается понижение температуры. В связи с этим существенно ухудшатся погодные условия.

Госавтоинспекция просит водителей быть бдительными. Особенно это касается тех, кто собирается выезжать на загородные трассы.

В сложных погодных условиях госавтоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, поэтому к ним всегда можно обратиться в трудной ситуации. В экстренном случае следует воспользоваться телефонным номером 112.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует быть осторожными и предусмотрительными на дороге: пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда; водителям выдерживать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также безопасную скорость движения, не допуская неоправданных маневров.