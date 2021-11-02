В Мордовии в реке Мокша утонул 65-летний рыбак

В Краснослободском районе произошла трагедия. В реке было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах трагедии.

По предварительным данным, мужчина отправился рыбачить на лодке на реку Мокша. Но домой рыбак так и не вернулся. Родные и близкие забили тревогу и обратились за помощью. Позже тело было найдено в воде без внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.