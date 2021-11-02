Стало известно, что первого декабря в Октябрьском районе Саранска временно отключат холодную воду. О этом сообщает городская администрация.

Поясняется, что «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» будет проводить работы по замене узла колодца холодного водоснабжения на бульваре Эрьзи. В связи с этим первого декабря с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

бульвар Эрьзи, д. 7, д. 11.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.