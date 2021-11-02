За один день госавтоинспекторы Мордовии выявили 15 нетрезвых водителей

В Мордовии за один день дорожные полицейские выявили 15 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ходе массового рейда инспекторы проверяли практически каждый автомобиль в потоке. Если водитель вызывал подозрение, ему предлагали пройти освидетельствование.

За один день в регионе было выявлено 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе выявлено 3 факта с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.