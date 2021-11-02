Рост собственных доходов бюджета Мордовии составил 118,1%

В Мордовии по итогам 10 месяцев рост собственных доходов бюджета составил 118,1%. А общая сумма налоговых и неналоговых поступлений достигла 28,46 миллиарда рублей. Это на 4,359 миллиарда выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Минфине республики пояснили, что рост был обеспечен увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 1,682 миллиарда рублей. Это позволило занять второе место в ПФО и 18-е в РФ (при среднем темпе роста в России 111,7% и регионам Приволжского федерального округа – 110,1%).

По налогу на доходы физических лиц рост составил 15,6% (979 миллионов рублей), по упрощенной системе налогообложения - на 28,1% (369 миллионов рублей). А по акцизу на пиво - почти в полтора раза: на 552 миллиона рублей.