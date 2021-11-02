Состоялась восемнадцатая сессия Госсобрания Мордовии седьмого созыва

29 ноября под председательством Владимира Чибиркина прошла восемнадцатая сессия Госсобрания Республики Мордовия. В ее работе принял участие Глава РМ Артём Здунов. Был рассмотрен 21 вопрос.



В Закон Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения с учетом дополнительных поступлений собственных доходов в сумме 865,7 млн рублей. Средства планируется направить на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений; на налоги и погашение кредиторской задолженности по налогам; на меры социальной поддержки.

Депутаты также приняли Закон Республики Мордовия, которым утверждено заключенное между Министерством финансов РФ и Министерством финансов РМ дополнительное соглашение о переносе на 2029 год реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, подлежащим погашению в 2022 году.

Закон Республики Мордовия «О налоге на имущество организаций» приведен в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Кроме того, документ освободил от уплаты налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия.

В Закон Республики Мордовия «О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия» внесены изменения для установления дополнительного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Как отметила Министр образования РМ Елена Солдатова, такая должность введена в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

На сессии также были приняты три закона, разработанные и предложенные Прокуратурой Мордовии. В частности, установлен запрет на продажу детям до 18 лет товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, заправочные контейнеры, туристские плиты и т.д). Такая необходимость возникла в связи с распространением новой формы токсикомании среди подростков – сниффингом, при которой состояние опьянения достигается путем вдыхания паров и газов. В случае нарушения новых правил граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей. Установлен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей и за приобретение товара, содержащего сжиженный углеводородный газ с последующей его передачей детям.



Законом Республики Мордовия «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» установлено право избирателей поддержать выдвижение кандидата, республиканского списка кандидатов через портал Госуслуги. Также документ определяет особенности сбора подписей избирателей с использованием указанной системы.



В соответствие с нормами федерального законодательства приведены законы Республики Мордовия: «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния», «Об административных комиссиях в Республике Мордовия», «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», «О полномочиях органов государственной власти Республики Мордовия по взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики Мордовия».



Также на заседании приняты решения о назначении на должности мировых судей РМ без ограничения срока полномочий судебных участков Инсарского, Дубенского районов Мордовии, судебного участка №3 Пролетарского района Саранска.

Завершая восемнадцатую сессию, Владимир Чибиркин попросил комитеты Государственного Собрания оперативно внести предложения в план работы Госсобрания по реализации Послания Главы РМ.

«Нам необходимо серьезно продумать, в каких формах, на каких направлениях мы должны сосредоточить свое внимание. Напоминаю и то, что с 1 по 4 декабря запланирован День депутата Госсобрания Мордовии. В эти дни на встречах с избирателями необходимо обсудить насущные вопросы социально-экономического развития региона с учетом поставленных в Послании Главы Мордовии задач, провести приемы граждан, взять на контроль их просьбы и предложения. Особое внимание нужно уделить семьям добровольцев и мобилизованных военнослужащих», - отметил Председатель Госсобрания.