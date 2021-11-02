В столице Мордовии начали работать елочные базары

Стало известно, что в Саранске начали работать елочные базары. Горожане на специальных площадках могут купить сосны, а также хвойный лапник. В городской администрации сообщили, что всего в столице Мордовии работают 84 специализированные площадки.

Подчеркивается, что цена зависит от ряда факторов. Среди них — высота и род хвойного дерева. Один погонный метр сосны продают за 350—400 рублей, ели – 600 рублей.

Также в мэрии предлагают предпринимателям, которые хотят заняться продажей елок, обратиться в общественную приемную. Там потребуется написать заявление. По всем возникающим вопросам можно звонить в Управление потребительского рынка и предпринимательства администрации г.о. Саранск по телефонам — 8 (8342) 24 15 40, 47 65 57.