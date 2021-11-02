В Рузаевке собака покусала двоих детей

В Рузаевке 12 декабря произошло ЧП. Возле школы на ребенка напала собака. Об этом сообщает Следственный комитет Мордовии. Ведомство проводит проверку по данному факту.

Собаку отогнал отец мальчика. Несовершеннолетний не пострадал. Однако вечером того же дня эта же собака напала и покусала других двоих детей.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.